2017 gouf d'Kimberly Nelting Weltmeeschterin am Karate bei de Juniorinnen. 4 Joer méi spéit ass den Europameeschtertitel bei den U21 dobäi komm.

A genee wéi viru 4 Joer war dat och dës Kéier nees eng grouss Iwwerraschung.

Nom Weltmeeschtertitel goufen et beim Kimberly Nelting Héichten, awer virun allem och vill Déiften. Ënnert anerem duerch Blessure bedéngt. Och d'Woche virun der Europameeschterschaft ware komplizéiert. D'Kimberly Nelting a seng Famill waren nämlech och staark vun den Iwwerschwemmunge betraff. Op der Europameeschterschaft zu Tampere a Finnland gouf et dunn awer um Enn d'Goldmedail. Dobäi hätt Kompetitioun schonns nom éischte Kampf kéinten eriwwer sinn. Bis 16 Sekonne viru Schluss war d' Kimberly Nelting nämlech nach 0-1 hannen. Du koum den Ausgläich an an der allerleschter Sekonn de Punkt fir d'Victoire.

Kimberly Nelting iwwert d'U21-EM / Reportage Rich Simon

"Dat huet och wierklech mat Gléck ze dinn. Et ware jo just Null Komma esouvill Sekonnen. Wier d'Zäit ofgelaf gewiescht, da wier et eriwwer gewiescht. Do muss ee bis zum Schluss ugräifen a probéieren ee Punkt ze maachen", sot Kimberly Nelting.

D'Kimberly Nelting ass ouni speziellen Drock op d'Europameeschterschaft gaangen. An dat huet sech um Enn als grousse Virdeel eraus gestallt.

"Ech war stressfräi an ech hu mech am Flow gefillt. Awer ech hunn trotzdeem Kampf fir Kampf ëmmer gekuckt. Virun allem nom zweete Kampf hunn ech mir awer geduecht, datt ech et op d'mannst bis an d'Halleffinall géif packen", sou d'Kimberly Nelting weider.

D'Goldmedail vum Kimberly Nelting war d'Kiischt um Kuch fir d'Lëtzebuerger Delegatioun. Eng Delegatioun, déi a Finnland als staarkt Team opgetrueden ass.

"Lo hat ech d'Chance, datt ech et war. Wier et awer een anere gewiescht, da wier ech genau esou frou gewiescht. Dat mécht eng Ekipp aus an dat mécht mir och mega Freed, déi Ënnerstëtzung ze spieren. Déi Goldmedail gehéiert net nëmme mir eleng, mee jiddwerengem, dee säin Deel dozou bäigedroen huet", esou nach d'Kimberly Nelting.

Fir d'Kimberly Nelting ass elo nom Europameeschtertitel eng länger Paus ugesot.