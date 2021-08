Vum 11. bis den 19. September gëtt op der Kockelscheier den Tennis-Tournoi fir Dammen nees gespillt.

En Dënschdeg den Owend gouf et am Kader vun enger Pressekonferenz déi lescht Informatiounen. No engem Joer Paus, bedéngt duerch d'Corona-Pandemie, wäert den Tennisball op der Kockelscheier nees iwwer d'Netz fléien.

D'Freed ass bei den Organisateuren ze spieren. Déi Responsabel wëlle mam gudde Beispill virgoen an déi 25. Editioun vum Evenement exemplaresch organiséieren, dat dann och mat Covid-Check.

Am Tableau vum Tournoi sinn 32 Spillerinnen an d'Präisgeld läit bei 250.000 Dollar. D'Tête d'Affiche ass dëst Joer ouni Zweiwel d'Schwäizerin Belinda Bencic, déi virun e puer Wochen zu Tokio d'Goldmedail bei den Olympesche Spiller am Eenzel gewonnen huet. Dëst huet d'Dan Maas, d'Directrice vum Tournoi, en Dënschdeg den Owend annoncéiert.

Mat dobäi och d'Gewënnerin vu virun 2 Joer d'Jelena Ostapenko. D'Nummer 30 am momentane Ranking kritt awer zolidd Konkurrenz, sou sinn nieft der Schwäizerin Belinda Bencic, déi 2018 an der Finall géint d'Julia Görges verluer hat, och d'Andrea Petkovic, d'fréier Gewënnerin Misaki Doi an d'Elise Mertens dobäi.

Aus Lëtzebuerger Sicht ass et de warscheinlech leschten Optrëtt vum Mandy Minella beim Turnéier op der Kockelscheier, domat geet eng laang Geschicht op en Enn.

Am Kader vun dësem Tournoi kréien d'Ana Ivanovic an d'Julia Görges de Jana-Novotna-Awar iwwerreecht. Béid Ex-Spillerinnen hu wärend Jore bei dësem Tournoi excellent Leeschtunge gewisen.

De Virverkaf vun den Tickete fänkt e Mëttwoch op Luxticket.lu un.

Och RTL ass dëst Joer nees mat dobäi a weist Iech déi entscheedend Matcher live op der Tëlee an am Stream.