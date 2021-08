En Donneschdeg um 16 Auer ass d'Fola Esch am Play-off vun der Conference League géint Almaty aus dem Kasachstan gefuerdert.

Den Allersmatch huet d'Fola mat 1:4 am Stade Josy Barthel verluer, en Donneschdeg um 16 Auer ass de Retourmatch am Kasachstan an dee kënnt Dir live am Stream op RTL suivéieren.