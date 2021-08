E Freideg de Mëtteg war d'Auslousung vun der Gruppephas an der Europa League am Futtball.

Dobäi ass dëst Joer eppes nei: et gi just nach 8 4er-Gruppen a keng 12 méi, dat well et zanter dëser Saison jo och d'Conference League gëtt. D'Finall gëtt den 18. Mee 2022 zu Sevilla am Estadio Ramon Sanchez Pizjuan gespillt. Déi éischt Matcher ginn de 16. September gespillt.

Grupp A

Olympique Lyon

Glasgow Rangers

Sparta Prag

Bröndby IF

Grupp B

AS Monaco

PSV Eindhoven

Real Sociedad

Sturm Graz

Grupp C

SSC Neapel

Leicester City

Spartak Moskau

Legia Warschau

Grupp D

Olympiakos Piräus

Eintracht Frankfurt

Fenerbahce Istanbul

Royal Antwerpen

Grupp E

Lazio Roum

Lokomotiv Moskau

Olympique Marseille

Galatasaray Istanbul

Grupp F

Sporting Braga

Roude Stär Belgrad

Ludogorez Rasgrad

FC Mydtjylland

Grupp G

Bayer Leverkusen

Celtic Glasgow

Betis Sevilla

Ferencvaros Budapest

Grupp H

Dinamo Zagreb

KRC Genk

West Ham United

Rapid Wien