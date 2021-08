De Racing ass gutt aus de Startlächer komm an huet Beetebuerg mat 7:2 iwwerrannt. Déi komplett Resultater an d'Tabell fannt dir hei.

De Samschdeg war et den Optakt vum nationale Futtball Championnat bei den Dammen. Ell klappt doheem Rouspert an Wuermeldeng/Mensbesch klappt Jonglënster mat 2:1. Fir Dikrech ass et géint Izeg eng 1:2-Néierlag ginn.