An England ka sech Tottenham mat 1:0 géint Watford duerchsetzen an a Frankräich wënnt Monaco säin éischte Match mat 2:1 zu Troyes.

Bundesliga

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 2:1

1:0 Gießelmann (22.'), 2:0 Awoniyi (41.'), 2:1 Hofmann (90.+1.')

An den éischte Minutten huet Gladbach gutt matgespillt, huet och eegen Akzenter gesat mee konnt awer net fir Gefor virum Gol suergen. Berlin dogéint war méi konsequent a sengen Offensivaktiounen an huet Feeler an der Gladbacher Defense ausgenotzt. Sou och an de Minutten 22 an 42 an deenen se hir 2 Goler duerch de Gießelmann an den Awoniyi konnt schéissen. No der Paus war Gladbach zwar beméit mee et huet awer schwéierfälleg gewierkt. An der 91. Minutt koumen se zwar nach eng kéier op 1:2 duerch den Hofmann erun mee Berlin konnt d'Victoire awer iwwer d'Zäit bréngen.

VFL Wolfsburg - RB Leipzig 17h30

Premier League

Tottenham Hotspur - FC Watford 1:0

1:0 Son (42.')

Och den 3. Match vun der Saison konnt Tottenham gewannen an dat mam knappe Resultat vun 1:0. An der 42. Minutt huet de Son e Fräistouss vu lénks schaarf an d'Mëtt bruecht an ouni dat een um Ball war ass dësen am laangen Eck ageschloen.

Wolverhampton - Manchester United 17h30

Serie A

CFC Genua - SSC Neapel 18h30

Ligue 1

Troyes - AS Monaco 1:2

0:1 Diop (40.'), 1:1 Aguilar (51.', Eegegol), 1:2 Diop (58.')

Um véierte Spilldag ka Monaco endlech seng éischt Victoire afueren. Duerch zwee Goler vum jonken Diop konnte si sech mat engem knappen 2:1 géint Troyes duerchsetzen. Tëschenduerch konnt Troyes duerch en Eegegol vum Aguilar ausgläichen.

La Liga

FC Barcelona - FC Getafe 17h00

