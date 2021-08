Am Alter vu 70 Joer ass de Sportmoderator a fréiere Sportchef vum ZDF Wolf-Dieter Poschmann gestuerwen. Dat huet säi fréiere Patron ZDF matgedeelt.

Hie war tëscht September 1995 a Januar 2005 de Chef vun der ZDF-Sportredaktioun.

Schonn de 27. August 2021 ass de fréiere Moderator, deen no den olympesche Spiller zu Rio 2016 definitiv an d'Pensioun gaangen ass, no kuerzer awer schwéierer Krankheet gestuerwen.