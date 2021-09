Ufanks dës Joers huet d'Lëtzebuerger Anti-Dopping-Agentur ALAD och schonn hire neie Logo virgestallt.

D'ALAD kläert d'Sportler an d'Verbänn reegelméisseg iwwert d'Medikamenter an d'Doppinglëscht op, déi all Joer nei rauskënnt.

© ALAD © ALAD © ALAD

Schreiwes

Le lancement du nouveau site Internet et de la campagne marketing (01.09.2021) Communiqué par: Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD)

En début d'année, l'Agence luxembourgeoise antidopage (ALAD) avait dévoilé son nouveau logo donnant un lifting à l'ALAD faisant partie d'un processus de rajeunissement dans lequel l'agence s'est engagée. Cela coïncide avec la création d'un site Internet et d'une campagne marketing inédite.

Le site Internet «alad.lu» a été mis à jour avec une navigation simplifiée qui offre une meilleure vue d'ensemble et un menu mieux structuré. Une vidéo de présentation de l'ALAD, les news ainsi que les documents importants sont désormais accessibles en un seul clic depuis la page d'accueil. La refonte du site Internet respecte les enjeux de la communication digitale en tenant compte de l'utilisation mobile et des usages liés aux réseaux sociaux.

De plus, la campagne marketing a été actualisée en mettant en avant des sportifs modèles et en conservant le slogan d'origine «Leeschtung ouni Doping».

Dans le cadre de cette campagne marketing, l'ALAD diffusera également son nouveau clip montrant les activités de l'agence qui ne se limitent pas seulement aux contrôles.

L'ALAD organise régulièrement des programmes d'éducation et prévention. Cela consiste surtout à informer les sportifs et les fédérations des standards en vigueur en leur soumettant annuellement les listes contenant les substances interdites ainsi que les médicaments autorisés.