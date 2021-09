Formel 1, Champions League, MotoGP, Cyclissem a villes méi. Dir wëllt et, mir hunn et! Op RTL Play, der Télé, Internet & um Radio - exklusiv op RTL.

D'Rentrée op RTL ass spoRTLech. Ëmmer méi Sport an nach méi Méiglechkeeten fir et ze kucken, nozelauschteren an nozeliesen. Sief et :

am Livestream an der RTL Sport Live Arena mat de véier groussen nationalen Ekippen-Sportaarten, Fussball, Basket, Volleyball an Handball

dem MotoGP mat engleschem a franséischem Commentaire op RTL Play, RTL Today an op RTL 5minutes

mat engleschem a franséischem Commentaire op RTL Play, RTL Today an op RTL 5minutes den Adrenalin-Kick mat der Formel 1 op der Télé

op der Télé grouss Sport-Highlighte wéi d'Champions League, déi grouss Vëloscoursen, den internationalen Dammen-Tennisturnéier op der Kockelscheier oder d'Qualifikatioun vun der Futtball-Nationalekipp fir d'WM 2022 am Katar

Op RTL kënnt Dir Iech zu all Moment informéieren an exklusiv den nationalen an internationale Sport live mat erliewen.

Maacht mat bei eisem Gewënnspill, a gewannt mat e bësse Chance Tickets fir de Futtball-Match tëscht Lëtzebuerg an dem Katar.