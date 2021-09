Bei Auswäertsreesen däerfe sech déi net geimpfte Spiller nëmmen am Hotelszëmmer, an der Trainingshal an an der Arena beweegen.

All Aktivitéit, déi net op dësen 3 Plazen ausgeüübt gëtt, ass verbueden. Generell däerfen net geimpfte Spiller, net zesumme mat Equipiere mam Auto fueren. Ënnerwee mam Fliger däerfe si och net iessen an drénken. Dëst gëllt och fir doheem, wou si dozou opgefuerdert ginn, ouni Leit aus hirem Haushalt ze iessen. Ausserdeem kréien déi net geimpfte Spiller, fir all Dag, dee si verpassen, manner Pai. Ausname gëlle just fir déi Leit, déi sech aus unerkannte reliéisen oder medezinesche Grënn net kënnen impfe loossen. De Veräi kann am Fall vun enger Absence bei Aktivitéiten, déi zesumme mat der Ekipp gemaach ginn, Suspendéierungen ausschwätzen. Virun all Trainingscamp mussen déi net geimpfte Spiller 7 Deeg an d'Quarantänn a ginn all Dag getest. Déi Spiller, déi geimpft sinn, all 3. Dag.