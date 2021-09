E Samschdeg um 12.44 Auer eiser Zäit ass dem Tom Habscheid seng Kompetitioun am Bommstousse bei de Paralympics zu Tokio.

Den eenzege Lëtzebuerger Athlet zu Tokio ass héich motivéiert an hofft op e gutt Resultat. D'Wieder zu Tokio ass an de leschten Deeg méi schlecht ginn, esou datt et gutt ka sinn, datt et wäert naass sinn.

Mat senger beschter Leeschtung vun dëser Saison huet den Tom Habscheid Chancen, fir vir mat ze mëschen. De Lëtzebuerger hält aktuell de Weltrekord an der Klass F63 mat 15,10 Meter. De Grousse Favorit op Gold ass de Britt Aled Davies (F42).

PDF: Schreiwes Paralympics Lëtzebuerg