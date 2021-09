Mat 0:3 hu sech déi jonk Rout Léiwe misse geschloe ginn.

E Freideg den Owend war am Futtball d'Lëtzebuerger U21-Nationalekipp an der Qualifikatioun fir d'Europameeschterschaft gefuerdert. Zu Empoli huet sech d'FLF-Formatioun misse mat 0:3 géint Italien geschloe ginn.

D'Goler hunn de Pirola an der 7. Minutt, den Olesen (Selbstgol) an der 12. Minutt an den Cancellieri an der 50. Minutt geschoss.