E Samschdeg war mam Tom Habscheid deen eenzege Sportler aus dem Grand-Duché bei de Paralympics zu Tokio am Asaz.

No der 7. Plaz bei de Paralympics zu Rio viru 5 Joer ass den Tom Habscheid e Samschdeg zu Tokio am Bommstoussen (F63/F42) de staarke 4. ginn. De Lëtzebuerger, deen a senger Karriär bis ewell schonn zweemol WM-Sëlwer, fënnefmol EM-Sëlwer an eng EM-Bronzemedail gewonnen huet, konnt sech domadder säi groussen Dram vun enger Medail bei de Paralympics awer net erfëllen. Hien huet de Podium ëm 21 Zentimeter verpasst. De beschte Versuch hat den Tom Habscheid am 2. Duerchgang mat 13,92 Meter.

D'Goldmedail war fir den Top-Favorit Aled Davies (F42) aus Groussbritannien mat 15,33 Meter. Sëlwer huet sech den Iraner Sajad Mohammadian (F42) mat 14,88 Meter geséchert. Um Podium stoung nach de Faisal Sorour (F42) aus dem Kuwait mat 14,13 Meter.

Fir d'Sportler war et keng einfach Kompetitioun. Et huet nämlech zu Tokio zerguttst gereent.

Mat 15,10 Meter hält den Tom Habscheid zanter 2019 de Weltrekord an der Kategorie F63. Zu Tokio gouf et eng gemeinsam Kompetitioun mat der Kategorie F42. Hei hält de Britt Aled Davies zanter 2017 de Weltrekord mat 17,52 Meter.

