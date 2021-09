Mat enger 4:0-Victoire géint Andorra séchert sech England weider 3 Punkten. Wales klappt Belarus mat 3:2 an Albanien wënnt géint Ungarn.

Am Grupp C sëtzt sech Bulgarien mat engem knappen 1:0 géint Litauen duerch. Den eenzege Gol huet den Chochev an der 82. Minutt geschoss.

Am Grupp E ka sech Wales duerch 3 Goler vum Bale, wouvunn ee réischt an der leschter Minutt gefall ass, mat 3:2 géint Belarus duerchsetzen.

Am Grupp I huet sech England laang Zäit géint Andorra schwéier gedoen mee konnt sech um Enn mat engem obligatoreschen 4:0 duerchsetzen. Albanien klappt Ungarn duerch e Gol vum Borja an der 87. Minutt mat 1:0.

No engem 0:2-Réckstand ass Island am Grupp J nees zeréck komm an huet sech en 2:2 géint Nordmazedonien erkämpft.

Grupp B

Spuenien - Georgien 20h45

Kosovo - Griicheland 20h45

Grupp C

Bulgarien - Litauen 1:0

1:0 Chochev (82.')

Schwäiz - Italien 20h45

Grupp E

Belarus - Wales 2:3

0:1 Bale (5.', Eelefmeter), 1:1 Lisakovich (29.', Eelefmeter), 2:1 Sedko (30.'), 2:2 Bale (69.', Eelefmeter), 2:3 Bale (90.+3.')

Belsch - Tschechien 20h45

Grupp I

England - Andorra 4:0

1:0 Lingard (18.'), 2:0 Kane (72.', Eelefmeter), 3:0 Lingard (78.'), 4:0 Saka (85.')

Albanien - Ungarn 1:0

1:0 Broja (87.')

San Marino - Polen 20h45

Grupp J

Island - Nordmazedonien 2:2

0:1 Velkovski (11.'), 0:2 Alioski (54.'), 1:2 Bjarnason (78.'), 2:2 Gudjohnsen (84.')

Däitschland - Armenien 20h45

Rumänien - Liechtenstein 20h45