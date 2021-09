An den 1/8-finallen trëfft den Novak Djokovic op de jonken Jenson Brooksby a bei den Dammen kritt d'Elina Svitolina et mam Simona Halep ze dinn.

An der éischter Woch gouf et direkt e puer Iwwerraschungen. Bei den Hären huet sech de Stefanos Tsitsipas missen dem 18 Joer alen Carlos Alcazar aus Spuenien geschloe ginn an och d'Nummer 10 vun der Welt, Denis Shapovalov, ass an der 3. Ronn géint de Lloyd Harris erausgeflunn. An den 1/8-Finallen trëfft ënner anerem den Alexander Zverev op de Jannik Sinner an den Novak Djokovic kritt et mam jonken Amerikaner Jenson Brooksby ze dinn.

Bei den Dammen gouf et de fréien Out vum Naomi Osaka géint déi 18 Joer jonk Kanadierin Leylah Fernandez. D'Japanerin huet dono och decidéiert fir sech eng Auszäit vum Tennis ze huelen. An der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg ass ganz iwwerraschend och d'Nummer 1 vun der Welt, Ashleigh Barty, géint d'Shelby Rogers aus dem Turnéier geflunn. An den 1/8-Finallen kënnt et zum Duell tëscht dem Elina Svitolina an dem Simona Halep an d'Belinda Bencic trëfft op d'Iga Swiatek.

Aachtelsfinallen bei den Hären

Botic van de Zandschulp - Diego Schwartzman

Daniel Evans - Daniil Medvedev

Peter Gojowczyk - Carlos Alcaraz

Francis Tiafoe - Félix Auger-Aliassime

Alexander Zverez - Jannik Sinner

Novak Djokovic - Jenson Brooksby

Reilly Opelka - Lloyd Harris

Oscar Otte - Matteo Berrettini

Aachtelsfinallen bei den Dammen

Elina Svitolina - Simona Halep

Angelique Kerber - Leylah Fernandez

Elise Mertens - Aryna Sabalenka

Barbora Krejcikova - Garbine Muguruza

Shelby Rodgers - Emma Raducanu

Belinda Bencic - Iga Swiatek

Maria Sakkari - Bianca Andreescu

Karolina Pliskova - Anastasia Pavlyuchenkova