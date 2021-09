Bei de US Open am Tennis sti souwuel bei den Damme wéi bei den Hären d'Véierelsfinalle fest.

Bei den Häre kritt den Novak Djokovic et an der Véierelsfinall mam Italiener Matteo Berrettini ze dinn, dee géint den Iwwerraschungsaachtelfinalist Oscar Otte gewanne konnt.

Och den Olympiagewënner Alexander Zverev steet an der Véierelsfinall, nodeems hie kloer an 3 Sätz géint de Jannik Sinner gewonnen huet. An der Ronn vun de leschten 8 kritt hien et elo mam Südafrikaner Lloyd Harris ze dinn.

Am Duell vun de Youngstars wäerte sech an der drëtter Véierelsfinall de Felix Auger-Aliassime an de Carlos Alcaraz géigeniwwer stoen.

Den Hollänner Botic van de Zandschulp huet an der Aachtelsfinall iwwerraschend den Diego Schwartzman eliminéiert a muss an der Véierelsfinall elo géint den Daniil Medvedev untrieden.

Bei den Damme konnt sech déi 18 Joer jonk Emma Raducanu aus Groussbritannien sensationell ouni Sazverloscht fir d'Véierelsfinalle qualifizéieren. Hei muss den Teenager elo géint d'Olympiagewënnerin Belinda Bencic untrieden.

D'Karolina Pliskova konnt hir Aachtelsfinall géint d'Russin Pavlyuchenkova gewannen a kritt et an der Ronn vun de leschten 8 elo mam Maria Sakkari ze dinn. D'Griichin konnt sech an engem richtege Thriller géint d'Bianca Andreescu behaapten.

D'Elina Svitolina huet sech an der Aachtelsfinall géint déi fréier Nummer 1 vun der Welt, d'Simona Halep, duerchgesat. D'Ukrainerin spillt an der Véierelsfinall géint déi jonk Kanadierin Leylah Fernandez.

An der leschter Véierelsfinall wäerte sech dann nach d'Barbora Krejcikova an d'Aryna Sabalenka géintiwwer stoen.