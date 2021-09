E Samschdeg geet d'Jubiläumseditioun vum WTA-Dammen-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier lass.

Et ass da schonn déi 25. Kéier, datt d'Ekipp ronderëm d'Tournoidirektesch Dan Maas déi weltbescht Spillerinnen op Lëtzebuerg kritt. Duerch d'Covid-Mesuren ass dat Ganzt awer net ganz einfach.

Tennis op der Kockelscheier/Reportage Franky Hippert

D'Preparativen op der Kockelscheier lafen op Volltouren. Ma esou komplizéiert wéi dës Kéier war et awer nach ni, seet d'Tournoidirektesch Dan Maas.

"Well ganz ganz vill vun der WTA verlaangt gëtt. Et ass e komplett aneren Tournoi wéi déi 24 Editioune virdrun."

D'Dan Maas huet et fir dëst Joer dann och fäerdegbruecht, déi aktuell Olympiagewënnerin Belinda Bencic aus der Schwäiz op d'Kockelscheier ze kréien.

"Natierlech si mer ganz frou, mir hunn awer och nach e puer aner Publikumsliblingen, d'Andrea Petkovic, d'Jelena Ostapenko."

Wat d'Mandy Minella ugeet, huet déi bescht Lëtzebuerger Tennisspillerin den Organisateure matgedeelt, datt et fir si déi leschte Kéier wäert sinn, datt si op der Kockelscheier opschléit.

"Mä ech mengen, et versteet een dat. D'Mandy huet eng mega Karriär gehat, ass elo Mamm vun 2 Kanner."

Fir d'Mandy Minella gëtt et d'nächst Woch dee 17. Optrëtt beim WTA-Tournoi op der Kockelscheier. Vläicht ass et jo da bei hirem Leschten, déi éischte Kéier, datt déi 35 Joer al Spillerin vun der Schéiss an den zweeten Tour vum Haapttableau kënnt. D'Qualifikatioun fänkt e Samschdeg un, den Haapttableau dann e Méindeg. Et kéint gutt sinn, datt d'Mandy Minella en Dënschdeg am fréien Owend an den Asaz kënnt.

D'Partie vum Mandy Minella an och vun de Véierelsfinalle u kënnt Dir d'Matcher vum WTA-Tournoi op der Kockelscheier bei eise Kolleege vun der Tëlee op RTL Zwee an och op RTL.lu an op RTL Play mat Lëtzebuerger Commentaire suivéieren.