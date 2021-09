De Jemp Ernzen ass Turnproff, ass e fréiere Liichtathlet, ass als Trainer aktiv a stoung 2003 un der Wéi vun der Lëtzebuerger Triathlonfederatioun.

Zanter enger Zäit ass hie "Projektmanager vum Thriatlonclub Karongi" am Ruanda. Am ostafrikanesche Land trainéiert hie jonk Awunner am Schwammen, Vëlofueren a Lafen. Firwat am Ruanda? Firwat Triathlon?

Triathlon am Ruanda mam Jemp Ernzen / Rep. Guy Seyler

2005 hunn d’Soroptimiste vu Lëtzebuerg en internationale Friddensmarathon am Ruanda organiséiert. De Jemp Ernzen ass selwer matgelaf an huet bei deenen nächste 5 Editiounen organisatoresch eng Hand mat ugepaakt. Dobäi ass seng Begeeschterung a seng Léift fir dat ostafrikanescht Land mat sengen 12 Milliounen Awunner entstanen.

2010 huet de ruandesche Liichtathletikverband hie kontaktéiert, wourop hie sech 3 Joer Congé sans solde geholl huet, fir do eng Hand mat unzepaken.

Firwat Triathlon?

De Jemp Ernzen: Et ass eng olympesch Disziplin, meng perséinlech Erfarungen, déi ech gesammelt hunn iwwert all déi Joren an och dann déi fantastesch Séien, déi sinn u sech ideal fir déi Sportaart.

Triathlon promouvéiere geet dem Jemp Ernzen awer net duer. Hien huet eng Visioun, datt emol ee Sportler aus sengem Kader et op déi international Bün packt.

Dat ass natierlech e groussen Challenge. Un Interessi an un Zoulaf feelt et an dësem Land, wou 40 % vun der Populatioun manner wéi 15 Joer hunn, net. Duerfir muss zu dësem Ablack eng Selektioun gemaach ginn.

Jemp Ernzen: Mir kënnen natierlech net elo dausend Leit encadréieren, nach net. Et ass momentan op ab 10 Joer fir Meedercher a fir Jongen. Desweidere mussen d'Leit eng mini Cotisatioun bezuelen. Dat heescht an deem ländleche Raum ass dat komplett Neiland. Mir konnten awer elo d'Leit iwwerzeegen, datt hir Kanner net op der Stroosse leien oder näischt maachen, datt hir Kanner elo nieft der Schoul vun engem sportlechen a pedagogesche Volet kënne profitéieren.

Wéi gesäit esou e sportlechen Dag dann aus?

Jemp Ernzen: Si trainéiere 6 bis 11 Seancen d'Woch. Ganz oft moies um 5.50 Auer, well am Ruanda geet d'Sonn 5.45 Auer op, an da sprange se an de Séi. Da kréie se eppes Klenges ze iessen an da gi se an d'Schoul an de mëttes ass nach eng 2. Seance, sieft dat mam Vëlo oder Lafen.

© Jemp Ernzen

Training muss och en Zil hunn. Duerfir ginn och Epreuven organiséiert. An déi solle sech net nëmmen op de Ruanda limitéieren. Eventuell iwwert eng Invitatioun op Lëtzebuerg, fir do eng Kéier bei enger Competitioun matzemaachen oder awer och emol bei enger internationaler Competitioun ze starten. Well den Triathlon vum Material hier awer ganz opwänneg ass, dierft dat e groussen Challenge ginn.

Wéi gesäit dann d'Ënnerstëtzung fir dëse Projet aus?

Jemp Ernzen: D'Ënnerstëtzung ass bis dato komplett privat gelaf, duerch mech selwer, meng Famill, awer och duerch Bekannten hei zu Lëtzebuerg. Ech maachen och een Appell, datt mir nach weider kënnen op déi substantiell Hëllef zeréckgräifen. Et ass awer och ze soen, datt mir eise Projet beim Distrikt, déi responsabel sinn, fir Jugendaarbecht ze ënnerstëtzen, ofgeluecht hunn an eis presentéiert hunn. Déi Jonk kréien da vun eis zum Beispill och engleschen Coursen offréiert. Do musse mir kucken, wat fir Äntwerte mir do kréien an dat wär praktesch e Meilenstein fir eng Eenzelsportaart am Ruanda, déi géifen dann eng finanziell Ënnerstëtzung kréien.

Déi lescht 7 Méint war de Jemp Ernzen erëm an deem Land. An hie wëllt de Lëtzebuerger de Ruanda och méi no bréngen.

Jemp Ernzen: De Ruanda ass einfach e fantastescht Land. Vum Klima hier ass et esou agreabel, dat spiert een och selwer. D'Ernierung, déi een ësst, et ass esou Bio, wann ech dat dierf soen. Fir mech perséinlech ass et de Bike-Paradäis vun dësem Planéit. Dat ass kee Witz. Et si fantastesch Stroossen, et ass extrem sécher um Vëlo, et gëtt net gerannt op deene Stroossen, landschaftlech extrem reizvoll an et ass nëmmen ze recommandéieren, fir déi Leit, déi emol eppes aneschtes wëllen erliewen.

Wann der elo virwëtzeg gi sidd: Eng Vëlosrees duerch de Ruanda ass fir de Summer 2022 geplangt.