An der Nuecht op e Samschdeg stounge beim Grand-Slam-Tournoi an den USA d'Halleffinalle vun den Hären um Programm.

Den Novak Djokovic steet an der Finall vun de US Open am Tennis. De Serb huet sech e Samschdeg de Moie fréi eiser Zäit a 5 Sätz (4:6, 6:2, 6:4, 4:6 a 6:2) géint den Däitschen Alexander Zverev behaapt an trëfft elo op den Daniil Medvedev aus Russland.

De Medvedev hat sech an der éischter Halleffinall souverän an 3 Sätz (6:4, 7:5 a 6:2) géint de Kanadier Félix Auger-Aliassime behaapt.

D'Finall vun den Hären ass e Sonndeg den Owend um 22 Auer eiser Zäit.