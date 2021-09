Mat 4:1 huet sech ManUited um Enn géint Newcastle United behaapt.

No der Paus wéinst der WM-Qualifikatioun ass e Samschdeg nees an der Championnater an Europa de Ball gerullt.

Klickt hei, fir op d'Resultater vun der Bundesliga ze kommen.

Premier League

Manchester United - Newcastle United 4:1

1:0 Ronaldo (45"2'), 1:1 Manquillo (56'), 2:1 Ronaldo (62'), 3:1 Fernandes (80'), 4:1 Lingard (90+2')

E perfekte Retour gouf et fir de Cristiano Ronaldo bei Manchester United. Bei sengem éischte Match am Old Traford huet de Portugis direkt zwee Goler markéiert a konnt sech mat sengem neie Veräin iwwert eng kloer 4:1-Victoire géint Newcastle United freeën. ManUnited huet an der provisorescher Tabell duerch dëse Succès d'Féierung iwwerholl.

Crystal Palace - Tottenham Hotspur 3:0

1:0 Zaha (75'), 2:0 Edouard (84'), 3:0 Edouard (90+3')

Keng Punkte gouf et e Samschdeg um 4. Spilldag fir Tottenham. D'Spurs waren op Besuch bei Crystal Palace an hu sech do misse mat 0:3 geschloe ginn. D'Lokalekipp huet an de leschte 15 Minutten den Ënnerscheed gemaach. Nodeems den Zaha säi Veräin an der 75. Minutt mat 1:0 a Féierung bruecht hat, huet den Edouard duerch zwee weider Goler fir d'3:0-Victoire gesuergt. Duerch déi éischt Néierlag an dëser Saison huet Tottenham d'Tabellespëtzt missen u Manchester United ofginn.

FC Arsenal - Norwich City 1:0

1:0 Aubameyang (66')

Leicester City - Manchester City 0:1

0:1 Silva (62')

Chelsea - Aston Villa (18.30 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

SSC Neapel - Juventus Turin (18 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

PSG - Clermont Foot (17 Auer)

FC Lorient - Lille 2:1

1:0 Laurienté (7'), 1:1 Yilmaz (25'), 2:1 Moffi (87')

Fir de franséische Champion Lille leeft et dës Saison weider net ronn. Um 5. Spilldag gouf et schonn e Freideg eng 1:2-Néierlag zu Lorient. Den decisive Gol huet de Moffi an de leschte Minutte geschoss.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1