Dortmund louch dräimol am Réckstand, ma konnt sech um Enn mat 4:3 behaapten. Mainz mam Barreiro huet 2:0 zu Hoffenheim gewonnen.

E Samschdeg de Mëtteg war an der däitscher Bundesliga am Futtball den Optakt vum 4. Spilldag.

Eng verréckte Victoire gouf et fir Borussia Dortmund. Zu Leverkusen hunn déi Schwaarz-Giel mat 4:3 (1:2) gewonnen. De BVB louch bannent den 90 Minutten dräimol hannen, ma konnt sech um Enn déi dräi Punkten dach nach sécheren. Den decisive Gol huet den Haaland an der 75. Minutt vum Punkt markéiert.

Fir Wolfsburg gouf et am 4. Match an dëser Saison déi 4. Victoire. Zu Fürth huet de VfL mat 2:0 gewonnen. D'Goler hunn den Nmecha an der 10. Minutt an de Weghorst an der 90. Minutt (Eelefmeter) geschoss. Déi Wolfsburger stinn un der Spëtzt vun der Tabell.

Batteren Dag fir den 1. FC. Köln. Duerch e Selbstgol vum Czichos an der 89. Minutt huet ee sech misse mat engem 1:1 géint Freiburg zefridde ginn. Déi Kölner louchen no den éischte 45 Minutte mat 1:0 a Féierung. Den FC hat no den éischte 15 Minutte méi vum Spill a war dofir verdéngt duerch de Modeste an der 33. Minutt a Féierung gaangen. No der Paus war Freiburg besser am Match, ma si hunn e Selbstgol gebraucht, fir ee Punkt mat heem ze huelen. Köln war no Giel-Rout vum Kainz vun der 74. Minutt un an Ënnerzuel.

Weider dräi Punkte gouf et da fir Mainz zu Hoffenheim. Den FSV huet sech mam Leandro Barreiro mat 2:0 behaapt. Déi Mainzer waren an der 21. Minutt duerch de Burkardt a Féierung gaangen. An der 77. Minutt hat den Ingvartsen alles kloer gemaach. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung an der Startopstellung a gouf an der 76. Minutt ausgewiesselt.

Keng Goler sinn tëscht Union Berlin an Augsburg gefall.

E Samschdeg den Owend um 18.30 Auer ass et dann nach de Spëtzematch tëscht Leipzig an dem Champion Bayern München.

