Déi Mainzer hu sech um 4. Spilldag mat 2:0 bei der TSG Hoffenheim duerchgesat.

An der Bundesliga konnt sech de Leandro Barreiro mat Mainz iwwer 3 Punkten zu Hoffenheim freeën. Déi Mainzer hu mat 2:0 gewonnen. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung an der Startopstellung a gouf an der 76. Minutt ausgewiesselt.

An der 3. Liga an Däitschland gouf et tëscht Viktoria Köln an dem 1. FC Saarbrécken een 0:0. De Maurice Deville souz bei de Gäscht 90 Minutten op der Bänk.

An der 2. Liga an England huet Huddersfield Town mat 1:2 bei Stoke City de Kierzere gezunn. Bei de Gäscht gouf de Lëtzebuerger Nationalspiller Danel Sinani an der 68. Minutt agewiesselt.