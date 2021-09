De Weekend waren an der Liichtathletik d'Coupe du Prince an d'Coupe des Dames.

An der Liichtathletik war et e perfekte Weekend fir den CSL. De Stater Veräin huet bei den Häre mat 16.732 Punkte souverän d'Coupe du Prince gewonnen. Déi zweete Plaz war fir den CAB mat 15.311 Punkten an den d'Fola ass als Drëtten op 15.058 Punkte komm.

PDF: Resultater Coupe du Prince

Bei den Damme gouf et och eng Victoire fir den CSL (10.288 Punkten). D'Dammen aus der Stad hu sech virun der Fola (9.528 Punkten) an dem CAD (9.394 Punkten) behaapt.

PDF: Resultater Coupe des Dames