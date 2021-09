Déi 18 Joer jonk Brittin huet sech an 2 Sätz géint d'Leylah Fernandez duerchgesat.

An der Nuecht op e Sonndeg huet d'Emma Raducanu (WTA-150) de leschte Grand-Slam-Tournoi vum Joer gewonnen. Déi 18 Joer jonk Brittin huet sech bei de US Open zu New York an zwee Sätz mat 6:4 a 6:3 géint déi 19 Joer jonk Kanadierin Leylah Fernandez (WTA-73) duerchgesat. D'Raducanu huet no enger Stonn an 51 Minutten den 3. Matchball genotzt, fir de Sak zouzemaachen.

D'Raducanu huet mat hirer éischter Victoire bei engem Grand Slam Tennis-Geschicht geschriwwen. D'Brittin huet als éischt Qualifikantin den Tournoi gewonnen. Si huet a kengem vun hiren 10 Matcher e Saz ofginn an huet och ni missen an en Tie-Break. Si ass déi éischt brittesch Grand-Slam-Gewënnerin zanter 44 Joer. Um Wee an d'Finall huet si ënnert anerem géint d'Belinda Bencic an d'Maria Sakkari gewonnen.

D'Leylah Fernandez huet ënnert anerem d'Naomi Osaka, d'Angelique Kerber an d'Elina Svitolina eliminéiert.

Et war déi éischte Kéier zanter 1999, datt zwou Spillerinnen ënner 20 Joer ëm d'Kroun zu New York gekämpft hunn.

D'Finall bei den Häre gëtt e Sonndeg den Owend um 22 Auer eiser Zäit gespillt. Hei sti sech d'Nummer 1 op der Welt Novak Djokovic an den Daniil Medvedev (ATP-2) géintiwwer. Fir den Djokovic kéint et deen 21. Grand-Slam-Titel ginn. Dat wär een neie Rekord, de Serb géing laanscht de Roger Federer an de Rafael Nadal zéien.