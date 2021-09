Donieft huet Péiteng iwwerraschend géint Wolz verluer. Déifferdeng an Hesper spillen 0:0 gläich.

Um Sonnde stoung d'Suite vum 5. Spilldag am nationale Futtball-Championnat um Programm.

Am Spëtzematch huet sech den F91 Diddeleng mat 4:3 beim Racing duerchgesat. D'Gäscht hunn de bessere Start erwëscht a sinn duerch de Sinani 1:0 a Féierung gaangen. D'Ekipp vum Trainer Jeff Saibene huet awer direkt reagéiert an den Ausgläich markéiert. De Match ass animéiert weidergaangen an Diddeleng konnt nach virun der Paus den zweete Gol schéissen an hat dono nach weider Golchancen. Am Ufank vun der zweeter Hallschent war d'Intensitéit net méi sou héich. An de leschten 20 Minutte sinn awer nach eng Kéier véier Goler gefall. Et sollt fir de Racing awer net méi duergoen, och wa si bis zum Schluss gekämpft hunn. Den F91 iwwerhuelt duerch dës Victoire d'Féierung an der Tabell.

Den FCD03 an Hesper spillen an enger equilibréierter Partie 0:0 gläich. An der éischter Hallschent konnt sech keng vu béiden Ekippe grouss Golchancen erausspillen. An den zweete 45 Minutten hunn du béid Golkipper hir Ekippen am Spill gehalen. Um Enn war et e gerechte Remis.

Péiteng huet doheem iwwerraschend mat 0:1 géint Wolz verluer. D'Gäscht hunn an den éischte 45 Minutte gutt mathalen, soudass et mat engem 0:0 an d'Kabinne goung. Nom Téi war Péiteng iwwerleeën, mee kuerz viru Schluss konnt de Vandenbroeck de wichtege Gol fir seng Faarwe markéieren.

Zu Ettelbréck huet d'Etzella mat 3:0 géint Rodange d'Iwwerhand behalen. D'Goler hunn den Hemkemeier, den Celani an de Kyereh geschoss. D'Heemekipp kann domadder déi éischt Victoire vun der Saison feieren. Rodange bleift mat engem Punkt am Tabellekeller hänken.

Munneref huet géint den RM Hamm Benfica mat 3:2 gewonnen. Schonn an der Paus stoung et 2:0 fir d'Heemekipp. No der Paus huet Munneref e weidere Gol geschoss. Hamm huet bis zum Schluss alles ginn a konnt duerch de Correia an den Eduardo nach zwee Goler schéissen. Fir e Punkt sollt et awer net méi duergoen. Hamm bleift an der aktueller Saison weiderhin ouni Punkten.

Zu Hueschtert huet d'Jeunesse näischt ubrenne gelooss a konnt de Match mat 3:0 gewannen. No dräi Defaiten um Stéck konnt d'Ekipp vum Jeff Strasser also nees gewannen.

Rouspert huet doheem mat 1:2 géint Stroossen verluer.

E Samschdeg schonn hat d'Fola mat 2:0 géint de Progrès gewonnen.

© Felix Girst Rouspert hat am Kader vum 5. Spilldag an der BGL Ligue Stroossen op Besuch. / © Felix Girst © Felix Girst © Theo Mersch © Serge Olmo © Eugène Thommes © Eugène Thommes

D'Resultater am Iwwerbléck (Replay an Ticker)

D'Tabell