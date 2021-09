De Lëtzebuerger huet dës Decisioun e Sonndeg de Moien offiziell bekannt ginn.

Den Tom Habscheid zitt am Alter vu 35 Joer e Schlussstréch ënnert seng international Karriär. De Lëtzebuerger, dee bei de Paralympics zu Tokio am Bommstoussen de Véierte gi war, huet e Sonndeg säi Récktrëtt bekannt ginn.

"Et ass schwéier a Wierder ze faassen. Déi lescht Méint hu mech, mäin Trainer an eis Famillje fill Kraaft kascht. Ech hu vill groussaarteg Mënschen a menger Karriär kennegeléiert an hu mech als Mënsch duerch de Sport weiderentwéckelt. Ech soen iech all Merci, deenen, déi am Hannergrond fir mech do waren an deenen, déi direkt matgewierkt hunn", sou den Tom Habscheid a sengem Statement.

Och wann hie sech säi groussen Dram vun enger Medail bei de Paralympics um Enn net konnt erfëllen an d'Enttäuschung iwwert déi 4. Plaz zu Tokio weiderhi grouss ass, kann de Lëtzebuerger op eng ganz erfollegräich Karriär zeréckkucken.

An de leschte Jore konnt den Habscheid sech zweemol WM-Sëlwer, fënnefmol EM-Sëlwer an eng EM-Bronzemedail sécheren. Mat 15,10 Meter hält den Tom Habscheid zanter 2019 och de Weltrekord an der Kategorie F63.

PDF: Schreiwes LPC

Den Tom Habscheid ass e Sonndeg den Owend Invité am Sport-Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.