An der Ligue 1 a Frankräich huet Metz géint Troyes verluer. Fir d'Gäscht huet de Lëtzebuerger Rodrigues getraff.

Bundesliga

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 1:1

1:0 Kostic (79'), 1:1 Marmoush (88')

An der Partie tëscht Frankfurt a Stuttgart huet et laang no engem Match ouni Goler ausgesinn, ma d'Schlussphas déi hat et dunn a sech. No sengem Wiesseltheater hat de Kostic déi Frankfurter an der 79. Minutt a Féierung bruecht. Dëse Gol sollt awer net duergoen, well déi Stuttgarter, déi vun der 82. Minutt un an Ënnerzuel waren, konnten duerch de Marmoush zwou Minutte viru Schluss ausgläichen. Béid Veräiner hu sech du mat engem 1:1-Remis getrennt.

D'Eintracht dierft no zwee Schëss op d'Lat an der zweeter Hallschent mam Remis net zefridde sinn. Si waarden dann och weider op eng éischt Victoire an dëser Saison.

VfL Bochum - Hertha BSC (17h30)

Borussia Mönchengladbach - Arminia Bielefeld (19h30)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Ligue 1

FC Metz - Troyes 0:2

0:1 Rodrigues (50'), 0:2 Chavalerin (84')

Perfekten Optakt fir de Gerson Rodrigues am Trikot vun Troyes. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet direkt a sengem éischte Match e Gol markéiert a säi Veräin an der 50. Minutt mat 1:0 a Féierung bruecht. An der 84. Minutt huet de Chavalerin fir d'2:0-Schlussresultat gesuergt.

De Rodrigues gouf an der 66. Minutt ausgewiesselt. No 5 Matcher steet Troyes an der Tabell op der 15. Plaz. Metz ass als 17. nëmmen eng Plaz vun der Relegatioun ewech.

Den detailléierte Resumé vum Match fannt Dir bei de Kolleege vun RTL 5minutes.

D'Resultater vun de Lëtzebuerger Nationalspiller am Ausland fannt Dir hei.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

Premier League

Leeds United - Liverpool (17h30)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Sampdoria Genua - Inter Mailand 2:2

0:1 Dimarco (18'), 1:1 Yoshida (32'), 1:2 Martinez (44'), 2:2 Augello (47')

Um drëtte Spilldag am italienesche Championnat huet Inter Mailand déi éischt Punkten an dëser Saison leie gelooss. Bei Sampdoria Genua huet ee sech misse mat engem 2:2-Gläichspill zefridde ginn.

AC Mailand - Lazio Roum (18h)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

La Liga

Espanyol Barcelona - Atlético Madrid 1:2

1:0 De Thomas (40'), 1:1 Ferreira Carrasco (79'), 1:2 Lemar (90+9')

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga