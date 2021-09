De Sacha Pulli war e Sonndeg den Owend den Invité vum Jeff Kettenmeyer um Radio.

Den Handballspiller vun Esch huet ënnert anerem iwwert den Optakt an déi nei Saison geschwat. Donieft goung et awer och ëm den neie Spillmodus, den aktuellen Niveau vum nationalen Handball an datt hie sech nieft dem Sport och politesch engagéiert.

Hei fann Dir de kompletten Interview, deen an 3 Deeler um Radio diffuséiert gouf.

Sport-Invité um Radio: Sacha Pulli

De Sport-Invité um Radio ëmmer sonndes tëscht 19 an 20 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.