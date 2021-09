Den Titel bei de US Open am Tennis ass fir den Daniil Medvedev. De Russ konnt sech kloer an 3 Sätz mat 3 mol 6:4 géint de Serb Novak Djokovic behaapten.

An der Finall vun de US Open am Tennis stounge sech an der Nuecht op e Méindeg den Novak Djokovic (ATP-1) an den Daniil Medvedev (ATP-2) géintiwwer.

Et sollt um Enn eng kloer Affär fir de Russ ginn. Zu kengem Ament war d'Nummer 1 op der Welt an der Lag dem Medvedev eppes entgéint ze setzen.

Bei enger Victoire fir den Djokovic hätt hien dëst Joer all d'Grand-Slam-Tournoie gewonnen (Australian Open, French Open, Wimbledon an US Open). Dat ass fir d'lescht dem Rod Laver 1969 gelongen. Dobäi wier et och seng 21. Grand-Slam-Victoire gewiecht, dat huet bis ewell kee gepackt (Roger Federer a Rafael Nadal hu jee 20 Victoiren). Beim Djokovic bleift et aktuell also och nach bei 20.

Fir de Medvedev dogéint war et deen éischte Succès bei engem Grand Slam.

Bei den Dammen hat an der Nuecht op e Sonndeg déi 18 Joer jonk Emma Raducanu mat hirer Victoire Tennis-Geschicht geschriwwen.