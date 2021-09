Déi éischt Woch vun der NFL gouf et schonn eng déck Iwwerraschung.

Cleveland Browns - Kansas City Chiefs 29:33

Cleveland ass relativ gutt an de Match gestart. No den éischten zwee Véierel, déi d'Gäscht mat 8:3 a 14:7 gewonnen hunn, hätt ee kënne mengen, dass si déi Partie fir sech entscheede géifen. D'Haushäre wollte sech awer net geschloe ginn a sou hu si den 3. Véierel ouni Problemer mat 10:0 gewonnen. Et war also spannend bis zum Schluss, wou du Kansas hir Motivatioun aus dem 3. Quarter net verluer hat. Mat 13 zu 7 hunn d'Haushären héich genuch gewonnen, fir am Total dann awer sech mat 33:29 duerchzesetzen.

Green Bay Packers - New Orleans Saints 3:38

Eng kloer Victoire war hei am Virfeld net ze erwaarden. An awer huet New Orleans doheem den Halleffinalist vun der leschter Saison deklasséiert. Den éischten, den drëtten an de véierten Quarter huet Green Bay et net zu engem eenzege Punkt bruecht. Just am zweete Véirel gouf et duerch ee Field Goal vu Green Bay Punkte fir d'Gäscht, an awer huet d'Heemekipp dës 15 Minutten trotzdeem kloer mat 14:3 fir sech entscheet.

D'Resultater am Iwwerbléck

Dallas Cowboys - Tampa Bay Buccaneers 29 : 31

Jacksonville Jaguars - Huston Texans 21 : 37

LA Chargers - Washington Football Team 20 : 16

Seattle Seashawks - Indianapolis Colts 28 : 16

New York Jets - Carolina Panthers 14 : 19

Minnesota Vikings - Cincinnati Bengals 24 : 27

Arizona Cardinals - Tennessee Titans 38 : 13

San Francisco 49ers - Detroit Lions 41 : 33

Pittsburgh Steelers - Buffalo Bills 23 : 16

Philadelphia Eagles - Atlanta Falcons 32 : 6

Cleveland Browns - Kansas City Chiefs 29 : 33

Green Bay Packers - New Orleans Saints 3 : 38

Denver Broncos - New York Giants 27 : 13

Miami Dolphins - New England Patriots 17 : 16

Chicago Bears - LA Rams 14 : 34

D'Baltimore Ravens spille géint Las Vegas Raiders an der Nuecht vun e Méindeg op en Dënschden um 2:15 Auer gespillt.