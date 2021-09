Vum 11. bis den 19. September ass op der Kockelscheier de WTA-Dammentournoi, wou sech nees eng ganz Rei vun deene beschte Spillerinne Rendez-vous ginn.

En Dënschdeg den Owend no 18.00 Auer (déi genee Auerzäit ass nach net gewosst) spillt d’Mandy Minella am 1. Tour vum WTA-Turnéier op der Kockelscheier géint d’Varvara Gracheva.

Déi 35 Joer al Spillerin vun der Schéiss kritt et do jo mam Varvara Gracheva ze dinn. Déi 21 Joer jonk Russin ass an der Weltranglëscht als Nummer 77, 92 Plaze besser klasséiert wéi d'Lëtzebuergerin. Bis elo hunn déi zwou Dammen eemol géintenee gespillt. Am Juli huet sech d'Minella zu Lausanne, awer op Sand, nach kloer an 2 Sätz kënne behaapten.

Fir d'Lëtzebuerger Nummer 1 ass déi 25. Editioun vum internationalen Tournoi hei zu Lëtzebuerg, eng ganz besonnesch:

Extrait Mandy Minella

Jo et ass déi leschte Kéier, datt ech op der Kockelscheier wäert spillen. Ech probéieren net ze emotional ze sinn. Ech ginn den Tournoi an de Match esou professionell un, wéi all Match.

De Match gëtt live um RTL ZWEE iwwerdroen an um RTL.lu gestreamt, mat Commentairë vum Franky Hippert a Gilles Muller.

Programm:

Freideg de 17. September vun 12h un déi éischt 2 Véierelsfinalle mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Mullervun 18h un déi 2 aner Véierelsfinalle mat Kommentar vum Tim Hensgen a Gilles Kremer - Programm vum RTL ZWEE(mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller)Samschdeg, 18. September vu 14h un - Programm vum RTL ZWEE

BGL BNP Paribas Luxembourg Open: Finall

(mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller)

Sonndeg, 19. September vu 15h00 un - Programm vum RTL ZWEE