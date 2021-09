Mir iwwerdroen all Dag déi lescht 2 Stonne vun der 81. Editioun vum Skoda Tour de Luxembourg.

Déi éischt 4 Etappe weise mir Iech ëmmer vu 14.15 Auer bis ongeféier 16.30 Auer. Déi lescht Etapp e Samschdeg kënnt Dir da vun 13 Auer u live suivéieren.

D'Etappen alleguerte mat Commentairë vum Tom Flammang a Kim Kirchen.

De Programm vum Tour de Luxembourg

1. Etapp: Stad Lëtzebuerg (Alvisse Parc Hotel) - Kierchbierg 140 Kilometer

2. Etapp: Stengefort - Eschduerf 186,1 Kilometer

3. Etapp: Munneref - Mamer 189,3 Kilometer

4. Etapp: Diddeleng - Diddeleng (Contre-la-Montre) 25,4 Kilometer

5. Etapp: Miersch - Stad Lëtzebuerg (Hall Victor Hugo) 183,7 Kilometer

Suivéiert de Skoda Tour de Luxembourg live um Radio

Um Radio gitt Dir de ganze Mëtteg informéiert, wéi et an der Course ausgesäit.