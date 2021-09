Éischten Dag e Méindeg vum Haapttableau beim WTA-Dammen-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier.

Am 1. Tour huet ënnert anerem d'Franséisin Alicé Cornet an 2 Sätz, 6-4, 6-2 géint d‘Russin Anastasia Potapova gewonnen. D‘Japanerin Misaki Doi, Gewënnerin vun 2015 op der Kockelscheier, verléiert an der 1. Ronn mat 2-6 an 3-6 géint d‘Ludmilla Samsonova aus Russland.