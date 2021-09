Spëtzematch den Owend ass sécherlech d’Partie tëscht dem FC Barcelona a Bayern München. Dee Match kann een och Live um RTL ZWEE an op RTL.lu suivéieren.

Aner Partien den Owend sinn nach Lille géint Wolfsburg, Chelsea géint St. Petersburg, Malmö géint d’Juve oder Villareal géint Bergamo.

Mam Sébastien Thill an Sheriff Tiraspol an dem Christopher Martins bei de Young Boys Bern, si jo zwee Lëtzebuerger an der Gruppephase mat derbäi. D’Young Boys kréien et den Owend direkt mat Manchester United ze dinn.

Tiraspol an den Thill spille muer den Owend géint Donezk.