An de Kinoe wäert een deemnächst déi iwwerraschend EM-Victoire vun 2004 nach eng Kéier Revue passéiere loossen.

D'Dokumentatioun mam Numm "King Otto" weist nach eng Kéier, wéi et de "Rehakles" viru 17 Joer zum Staune vun der ganzer Fussballwelt mat der griichescher Nationalekipp gepackt huet, op den Troun vun Europa eropzeklammen. Den 10. November start de Film am Rehhagel senger Gebuertsstad Essen a Presenz vum däitschen Erfollegscoach.

An der Geschicht vum internationale Fussball war et eng vun de gréissten Iwwerraschungen. Griicheland, bei deene schonn d'Qualifikatioun fir d'Turnéier a Portugal a souwisou de Wee an d'Finall eng riseg Sensatioun war, huet et gepackt, déi portugisesch Nationalekipp, déi mat grousse Stare wéi dem Luis Figo an Top-Talenter wéi dem Christiano Ronaldo opgelaf waren, mat 1:0 ze klappen. An dobäi war et net den attraktive Fussball, mat deem sech d'Ekipp ëm de Rehhagel op d'Spëtzt vun Europa gespillt huet. Just 7 Goler aus 6 Matcher sinn duer gaangen, dat opgrond vun enger massiver Defenseaarbecht, gepräägt vu konsequenter Manndeckung.

An Däitschland ass dem Rehagel säin ale Spëtznumm "König Otto" erëm opkomm an hie krut säin neien Numm "Rehakles", deen un de griicheschen Held Herakles erënnert. Allgemeng war et fir den däitschen Trainer, bei deem seng Karriär schonn als fäerdeg deklaréiert gouf, deen eenzegen internationalen Erfolleg nieft dem Europapokal vun de Pokalsieger 1992 mat Werder Bremen. National kann hien op eng Partie Triumphen an der Bundesliga an am DFB-Pokal mat ënner anerem dem 1. FC Kaiserslautern a Fortuna Düsseldorf zeréckkucken.