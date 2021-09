Am 19. Joerhonnert hunn Offizéier aus England de Polo-Sport an hirer deemoleger Kolonie Indien fir sech entdeckt a mat an Europa bruecht.

Zanterdeem huet sech dës Sportaart weltwäit etabléiert an huet virun allem an Argentinien seng gréisste Gemeinschaft fonnt. Hautdesdaags sinn déi 50 beschte Polospiller Argentinier. Net verwonnerlech also, dass och hei am Land, beim Polo Club Lëtzebuerg, Argentinier hir Hänn mat am Spill hunn.

De Pablo ass de Polo-Manager vum eenzege Lëtzebuerger Club. Zanter 3 Joer kënnt hien all Summersaison vun Abrëll bis Oktober mat senger Famill aus Argentinien op Lëtzebuerg, fir sech ëm den Training vu Päerd a Reider ze këmmeren. De Wanter iwwer ass hien nees an Argentinien, well hei deen Ament keng Tournoie gespillt ginn.

Bis e Polo-Päerd prett ass, fir e Match ze spillen, verginn awer Joren. Am Alter vun 2-3 Joer léiere si d'Basiskommunikatioun mam Reider, ier se nach eemol 2-3 Joer brauchen, bis hir komplett Ausbildung fäerdeg ass. Polo hëlt vill Zäit an Usproch an ass dofir nach bis haut eng Nischesportaart.

Ee Match dauert 4 x 7 Minutten. Woubäi d'Zäit bei all Foul ugehale gëtt. No all Véierel wiesselen déi 8 Spiller hiert Päerd, well et soss ze ustrengend fir d'Déier ass. Dofir brauch ee pro Match och 32 Päerd a meeschtens kennt een d'Päerd net, mat deenen ee spillt. Eng Erausfuerderung, där en als Spiller muss gewuess sinn.