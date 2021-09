Den Nedzib Selimovic hat den Trainerposten am September 2019 iwwerholl. No bal genee 2 Joer ginn de Veräin an den Trainer elo awer getrennte Weeër.

An engem Communiqué seet de Veräin dem 57 Joer alen Trainer Merci fir d'Aarbecht déi lescht zwee Joer. De Renald Martinelli an den Yvon Dietz wäerten elo emol als Interim iwwerhuelen. Offiziellt Schreiwes Communiqué du club Le FCR91 annonce la résiliation d'un commun accord du contrat de Selimovic Nedzib. Le club le remercie pour son engagement durant les deux dernières années et lui souhaite une bonne continuation. L'intérim sera assuré par Martinelli Renald et Dietz Yvon.