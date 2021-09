D'Lëtzebuergerin huet sech en Dënschdeg den Owend no enger staarker Leeschtung an 2 Sätz géint d'Varvara Gracheva duerchgesat.

Fir d'Mandy Minella ass et beim WTA-Tennistournoi op der Kockelscheier dee 17. Optrëtt. Dëst Joer huet d'Lëtzebuergerin et fir d'éischte Kéier an déi zweet Ronn gepackt. An 2 Sätz huet si sech mat 6:3 a 6:4 géint déi favoriséiert Varvara Gracheva aus Russland behaapt.

D'Mandy Minella steet aktuell an der Weltranglëscht op Plaz 233. Hir Géignerin vun en Dënschdeg ass d'Nummer 77.

An den Aachtelsfinalle kritt d'Mandy Minella et e Mëttwoch mam Alizé Cornet ze dinn. D'Franséisin steet am WTA-Ranking op Plaz 72 an ass beim Tournoi op 8 gesat. D'Partie kënnt Dir nees live op RTL ZWEE an op RTL.lu kucken.

© pressphoto / Roland Miny

D'Resultater am Iwwerbléck

Markéta Vondroušová (CZE) - Alison Van Uytvanck (BEL) 6:2 a 6:3

Lesja Zurenko (UKR) - Aliaksandra Sasnovich (BLR) 5:7 a 6:7

Arianne Hartono (NED) - Anna-Lena Friedsam (GER) 7:6, 3:6 a 7:6

Zarina Diyas (KAZ) - Anna Karolína Schmiedlová (SVK) 6:0, 1:6 a 6:4

Greetje Minnen (BEL) - Nuria Parrizas-Diaz (ESP) 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 7:6 (7:2)

Varvara Gracheva (RUS) - Mandy Minella (LUX) 6:3 a 6:4

Jeļena Ostapenko (LAT) - Jule Niemeier (GER) nach net gespillt (19:45)