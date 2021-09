En Dënschdeg den Owend war den Optakt vun der Gruppephas an der Futtball-Champions-League.

D’Young Boys Bern mam Lëtzebuerger Nationalspiller Christopher Martins kruten en Dënschdeg den Owend am Grupp F Besuch vu Manchester United. An hei gouf et direkt eng Iwwerraschung. Bern huet nämlech an Iwwerzuel mat 2:1 géint d'Ekipp vun der Insel gewonnen.

Manchester United hat vun Ufank un Drock gemaach. An der 13. Minutt war et dunn eng ganz staark Aktioun vum Bruno Fernandes, deen de Ball ideal opgeluecht huet fir de Ronaldo. De fréien 1:0 duerch de portugisesche Superstar, deen en Dënschdeg säin 177. Champions-League-Match gespillt huet an domat de Rekord vu sengem fréieren Teamkomerod Iker Casillas egaléiert huet.

D’Ekipp vu Manchester war kloer iwwerleeën, huet weiderhi monter no vir gespillt an hat an der 25. Minutt schonns bal den 2:0 markéiert. 10 Minutte méi spéit gouf et dunn awer en haarde Réckschlag fir Manchester. Do gouf et no dëser komplett onnéideger Aktioun vum Wan-Bissaka géint de Lëtzebuerger Nationalspiller nämlech glat Rout fir den Defenseur vun de Gäscht. De Christopher Martins ass eng Zäitchen um Buedem leie bliwwen, konnt no kuerzer Paus awer weiderspillen.

Kuerz dono gouf et dunn och déi éischt richteg gutt Golchance fir d’Haushären, de Schoss vum Fassnacht sollt awer knapps laanscht de lénkse Potto goen. D’Young Boys Bern si mat der Zäit ëmmer besser ginn a konnten dann och vun hirer Iwwerzuel profitéieren, well an der 66. Minutt konnt den Ngamaleu aus kuerzer Distanz den Ausgläich markéieren. An der Nospillzäit huet Bern et dunn nach gepackt, fir den decisive Gol ze markéieren. No engem Feelpass vum Lingard huet de Siebatcheu den 2:1 geschoss. Domadder huet Bern Manchester United geklappt.

De Christopher Martins gouf an der 82. Minutt ausgewiesselt.

Op RTL ZWEE kënnt Dir den Owend de Match tëscht Barcelona a Bayern München live suivéieren.

