Am 2. Tour vum WTA-Tennis-Tournoi ass d'Lëtzebuergerin am Eenzel eliminéiert ginn.

E Mëttwoch war et fir d'Mandy Minella déi éischte Kéier, datt si beim WTA-Tournoi op der Kockelscheier am 2. Tour am Eenzel am Asaz war. Hei gouf et fir d'Lëtzebuergerin eng Néierlag. Si huet 4 Matchbäll géint d'Alizé Cornet ofgewiert, um Enn huet si sech an 2 Sätz mat zweemol 3:6 misse geschloe ginn an ass domat eliminéiert.

Och am drëtte Match ass et der Spillerin vun der Schéiss deemno net gelongen, fir géint d'Franséisin ze gewannen.

Fir d'Mandy Minella war et op der Kockelscheier de leschten Asaz am Eenzel an hirer Karriär. Den Tournoi ass fir d'Lëtzebuergerin awer nach net eriwwer. E Mëttwoch den Owend ass si nach am Dubbel gefuerdert.

D'Resultater am Iwwerbléck

Clara Tauson (DEN) - Ekaterina Alexandrova (RUS) 6:4, 3:6 a 7:6 (7:1)

Océane Dodin (FRA) - Liudmila Samsonova (RUS) 6:7 (5:7) a 6:7 (3:7)

Shuai Zhang (CHN) - Marie Bouzková (CZE) 2:6, 7:6 (7:3) an 3:6

Mandy Minella (LUX) - Alizé Cornet (FRA) 3:6 an 3:6

Markéta Vondroušová (CZE) - Jana Fett (CRO) nach net fäerdeg gespillt (19:35)