Sonndes, de 26. September 2021 ginn eng rei guidéiert Visitte vum neie Futtball- a Rugby-Stadion organiséiert.

Vun 9 bis 18 Auer kënne Sportbegeeschtert da gratis a Gruppe vu bis zu 9 Leit de Stade de Luxembourg kucke goen. Dat Ganzt leeft an Zesummenaarbecht mam Luxembourg Tourist Office an d'Leit kréien een Abléck a Beräicher, déi der Ëffentlechkeet normalerweis net zougänglech sinn. Dozou zielen ënner anerem d'Vestiaire vun de Sportler, d'Presseberäicher, de Spillertunnel an de VIP-Beräich.

D'Visitt dauert 60 Minutten a gëtt a verschiddene Sproochen ugebueden. Jidderee muss ee CovidCheck-Zertifikat virweise kënnen. Eng Méiglechkeet, Tester op der Plaz ze maachen, gëtt et net. Umelle kann ee sech iwwert de Site vum Stadion (www.stadedeluxembourg.lu). Et ginn och Visitte fir Persoune mat Behënnerung ugebueden.

D'Visiteuren hunn dann och d'Méiglechkeet, um #BeActive Day deelzehuelen, deen de selwechten Dag am Stadion organiséiert gëtt. Iwwert den Dag ginn hei verschidden Ateliere proposéiert, déi d'Participantë matmaache kënnen. D'Initiativ vum Sportsministère soll d'Leit zu reegelméissegem Sport motivéieren. Och déi Manifestatioun leeft ënnert dem CovidCheck.

De Communiqué fir nozeliesen

Le dimanche 26 septembre 2021, la Ville de Luxembourg invite à une journée portes ouvertes au Stade de Luxembourg, le nouveau stade national de football et de rugby. De 9h à 18h, fans de sport et curieux pourront participer gratuitement à des visites guidées proposées par le Service Sports de la Ville de Luxembourg en collaboration avec le Luxembourg City Tourist Office. Accompagnés par un guide officiel, les visiteurs découvriront les coulisses de cette nouvelle enceinte à la pointe de la technologie où les sélections luxembourgeoises de football et de rugby disputent désormais les rencontres internationales. Sur leur parcours, les visiteurs (groupes de 9 personnes max.) pourront explorer bon nombre d’endroits habituellement inaccessibles et insoupçonnés : vestiaires, salles de presse, infirmeries, tunnel, espaces VIP, ou encore le bord du terrain avec le banc des joueurs pour en citer quelques-uns.

Informations pratiques :

Durée de la visite : 60 minutes

Visites multilingues adaptées à la composition des groupes

Départs : Entrée 1 du Stade de Luxembourg (du côté route d’Esch / P+R Stade de Luxembourg)

Covid-Check : Les visiteurs devront disposer d’un certificat de vaccination, d’un certificat de test Covid-19 négatif (Test PCR valable 72h ou test antigénique certifié valable 48h) ou d’un certificat de rétablissement. Il ne sera pas possible de réaliser un test sur place.

Inscription obligatoire sur www.stadedeluxembourg.lu. Inscription aux visites adaptées aux personnes à mobilité réduite via email optin@optin.lu.

Les visiteurs pourront profiter de leur visite pour participer au #BeActive Day qui se tiendra le 26 septembre 2021 dans le cadre de la Semaine européenne du sport sur la place multifonctionnelle du Stade de Luxembourg. Cette manifestation sportive, organisée par le ministère des Sports, est ouverte à toutes et à tous et constitue une plateforme pour inspirer et inciter les citoyens à pratiquer une activité physique régulière. Tout au long de la journée, différents clubs et fédérations proposeront des ateliers sportifs auxquels les visiteurs sont invités à participer. Par ailleurs, un programme riche en animations et démonstrations attendra le public. Le #BeActive Day aura lieu sous le régime du Covid-Check. Plus d’informations sur www.beactive.lu.

Toutes les informations pratiques pour planifier une visite au stade sur www.stadedeluxembourg.lu.