E Mëttwoch den Owend war am nationale Futtball-Championnat nach een Nodrosmatch vum 4. Spilldag.

De Champion Fola huet e Mëttwoch den Owend géint Rouspert eng 3:0-Féierung aus der Hand ginn an huet sech no 90 Minutte misse mat engem 4:4-Remis zefridde ginn.

Laang hat et an der Partie no enger souveräner Victoire fir d'Fola ausgesinn. Bis déi 60 Minutt hat d'Lokalekipp de Match am Grëff. No Goler vu Grisez (31', 57') a Correia (39') louch een no 57 Minutt mat 3:0 a Féierung. An de leschten 30 Minutten huet Rouspert et dunn awer fäerdeg bruecht, fir nach eng Kéier erunzekommen. Fir d'éischt hat de Gaspar an der 64. Minutt op 1:3 verkierzt, du war et de Soladio, deen an der 74. Minutt op 2:3 gesat huet an an der 86. Minutt huet dunn de Leroux vum Punkt op 3:3 gesat.

2 Minutte méi spéit konnt d'Fola nach eng Kéier reagéieren an ass duerch de Freire nees mat 4:3 a Féierung gaangen. Ma d'Ekipp vum Marc Thomé huet bis déi lescht Sekonn gekämpft a konnt sech um Enn duerch e Gol vum Moding an der 90. Minutt dach nach ee Punkt sécheren.

