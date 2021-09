Bei de BGL BNP Paribas Luxembourg Open op der Kockelscheier stoungen en Donneschdeg den Owend déi lescht Aachtelsfinallen um Programm.

Am éischte Match vum Dag huet d'Jalena Ostapenko aus Lettland géint d'Hollännerin Arianne Hartono an 3 Sätz gewonnen. Domat steet d'Titelverdeedegerin an der Véierelsfinall.

Tennis: Highlights vum Match Ostapenko vs Hartono Mat 6:2, 4:6 a 6:1 huet sech d'Ostapenko an 3 Sätz duerchgesat.

D'Marie Bouzkova konnt sech dann och kloer an hirer Aachtelsfinall géint d'Greet Minnen aus der Belsch duerchsetzen a packt et esou an den nächsten Tour.

An och d'Belinda Benic aus der Schwäiz, déi op 1 gesat ass, steet an der Ronn vun de leschten 8. D'Goldgewënnerin vun Tokio huet kloer mat 6:1 a 6:3 géint d'Zarina Diyas aus dem Kasachstan gewonnen.

Méi Schwieregkeeten hat en Donneschdeg den Owend d'Elise Mertens aus der Belsch, déi sech knapps mat 7:5 am drëtte Saz géint d'Aliaksandra Sasnovich duerchgesat huet.

D'Resultater am Iwwerbléck

Jalena Ostapenko (LAT) - Arianne Hartono 6:2, 4:6 a 6:1

Marie Bouzkova (CZE) - Greetje Minnen (BEL) 6:3, 6:1

Belinda Bencic (SUI) - Zarina Diyas (KAZ) 6:1, 6:3

Aliaksandra Sasnovic (BLR) - Elise Mertens (BEL) 6:3, 2:6, 5:7