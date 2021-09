Am American Football héiert de Quarterback den Trainer um Terrain, esou de Cheftrainer vum FC Bayern München.

De Football wier enorm wäit an der Spezialiséierung vun Trainer an Deeler vun der Ekipp, sot den Nagelsmann an engem Interview mat der Merkur. Dovunner kéint och de Futtball profitéieren.

"Ech fannen, datt mir a bestëmmte Beräicher am Futtball geleeëntlech Chance verpassen, awer natierlech och Chance fir d'Zukunft hunn, fir eise Sport méi modern ze gestalten."

Virun allem viséiert den Nagelsmann hei d'Kommunikatioun tëscht Spiller an Trainer un. Dat wier eppes, wat een am Futtball onbedéngt bräicht, am Idealfall och, datt de Spiller dem Trainer och äntwere kann. Aktuell wier nämlech d'Kommunikatioun ganz limitéiert.

Et géif elo drëm goen, e Virstouss ze maachen an ze soen "Mir wëllen dat awer. Mir wëllen eppes am Trikot hunn, domadder d'Spiller mam Trainer kommunizéiere kënnen."

Den American Football wier krass techniséiert, mä et wier e Sport mat enger laanger Traditioun. Am Futtball dogéint géif ee sech ze dacks hannert dëser Traditioun verstoppen an dat misst opgebrach ginn, esou d'Kritik vum Bayern Coach.