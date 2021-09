Vum 17. September u sinn nees déi traditionell Réiser Päerdsdeeg. Vum 17. bis de 19. gëtt op RTL.lu an op den Appen d'Turnéier am Livestream gewisen.

Fir déi 29. Kéier organiséieren de Cercle Equestre de Luxembourg an d’Fédération Luxembourgeoise des Sports Equestres déi traditionell Réiser Päerdsdeeg um Herchesfeld.

Am Sportskalenner stinn dëse Weekend d’Landesmeeschterschaften an de Championnat vun der Groussregioun am Sprangreiden.

De Weekend vum 23. bis de 26. September sinn d‘Réiser Päerdsdeeg 2021 mat engem CSI *** an engem CSI*. Bei dësen internationale Sprangturnéier huele verschidden Natiounen an och top Lëtzebuerger Reider deel.

All Informatiounen zu de Réiser Päerdsdeeg mat de Live Resultater fannt Dir ënnert: jumping.lu oder flse.lu



Programm vun de Livestreamen

Freideg 17. September: vun 10 Auer bis 19 Auer

Samschdeg 18. September: vun 8 Auer bis 19.30 Auer

Sonndeg 19. September: vun 8 Auer bis 18.30 Auer

