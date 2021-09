An de Véirelsfinalle vun de BGL BNP Paribas Luxembourg Open huet d'Lettin e Freideg d'Alizé Cornet eliminéiert. Och d'Clara Tauson ass een Tour weider.

D'Jelena Ostapenko konnt sech e Freideg beim WTA-Tennistournoi an zwee Sätz mat 7:6 (8:6) a 6:2 duerchsetzen a steet elo an der Halleffinall. Virun 2 Deeg konnt d'Cornet nach d'Mandy Minella eliminéieren. Am nächsten Tour geet et elo entweder géint d'Belinda Bencic aus der Schwäiz oder géint d'Russin Liudmila Samsonova. Dee Match gëtt den Owend um 18 Auer gespillt.

An der zweeter Partie vum Dag huet d'Clara Tauson sech géint d'Marie Bouzkova behaapt. Mat 6:3 a 6:2 huet sech d'Dänin hir Plaz an der Halleffinall geséchert. Fir si geet et dann entweder géint d'Tschechin Markete Vondrousova oder géint d'Elise Mertens aus der Belsch. Déi Entscheedung fält dann haut den Owend um 19.30 Auer.

D'Resultater am Iwwerbléck

Janina Ostapenko (LAT) - Alizé Cornet (FRA) 7:6 (8:6) a 6:2

Marie Bouzkova (CZE) - Clara Tauson (DEN) 3:6 an 2:6

Belinda Bencic (SUI) - Liudmila Samsonova (RUS) nach net gespillt (18:00)

Marketa Vondrousova (CZE) - Elise Mertens (BEL) nach net gespillt (19:30)