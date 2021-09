Fir d'éischte Kéier an der Geschicht vum Lëtzebuerger Dammefuttball huet d'Nationalekipp e Freideg den Owend e Match an enger WM-Qualifikatioun gespillt.

Auswäerts sinn d'Rout Léiwinnen op Nordirland getraff.

Ma vun Ufank un goufe si dominéiert vun hirem Géigner. Um Enn stoung et 4:0 fir d'Lokalmatadorinnen.



En Dënschdeg steet schonn deen zweete Match an der WM-Qualifikatioun fir d'Lëtzebuergerinnen um Programm. Am Stade de Luxembourg op der Cloche d'Or geet et da géint England. De Match gëtt live op RTL ZWEE an am Stream op RTL.lu iwwerdroen.

De Kader vun der Lëtzebuerger Dammennationalekipp