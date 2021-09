E Samschdeg stoungen d'Halleffinalle beim Tennistournoi op der Kockelscheier um Programm.

D'Jelena Ostapenko huet sech e Samschdeg als éischt Spillerin fir d'Finall beim WTA-Tournoi op der Kockelscheier qualifizéiert. An zwee Sätz konnt sech d'Lettin mat 6:1 a 7:6 (7:4) géint d'Russin Liudmila Samsonova duerchsetzen.

Op wien d'Ostapenko an der Finall trëfft, decidéiert sech an der Partie tëschent dem Clara Tauson aus Dänemark an der Tschechin Marketa Vondrousova.

