E Samschdeg war et d'Suite vum 5. Spilldag an der Bundesliga. De Leandro Barreiro spillt mat Mainz doheem 0:0 gläich géint Freiburg.

Bayern setzt sech um 5. Spilldag vun der däitscher Bundesliga däitlech mat 7:0 géint Bochum duerch. Nom 4:0 Pauseresultat duerch Goler vu Sané (17'), Kimmich (27'), Gnabry (32') an engem Selbstgol vum Lampropoulus (43') huet den däitsche Rekordchampion weider Gas ginn. D'Gäscht aus Bochum hate keng Chance a verléieren domat um Enn duerch dräi weider Goler vu Lewandowski (61'), Kimmich (65') an Choupo-Moting (79') mat 0:7.

Mat sengem 7. Gol vun der Saison huet de Robert Lewandowski een neie Rekord opgestallt. Hien ass deen éischte Spiller, deen an 13 Heemmatcher noenee getraff huet.

D'Mainzer mam Lëtzebuerger Leandro Barreiro, deen no 78 Minutten ausgewiesselt gouf, trenne sech mat engem 0:0-Remis doheem géint Freiburg. Domat huet Mainz an hire leschte 5 Matcher kee Gol geschoss kritt.

Duerch eng staark Defensiv-Aarbecht kann Augsburg seng éischt 3 Punkten an der neier Saison doheem géint Gladbach feieren. Den agewiesselte Florian Niederlechner huet de Gol vum Dag an der 80. Minutt markéiert.

No enger furioser éischter Hallschent stoung et tëschent Bielefeld an Hoffenheim opgrond vun hirer schlechter Chancëverwäertung 0:0 gläich an der Paus. An der zweeter Hallschent ass net méi vill geschitt an domat ass et beim 0:0-Remis bliwwen.

Den Owend ëm 18.30 Auer spillt nach Köln géint Leipzig.

