Den F91 huet sech mat 3:1 géint Péiteng duerchgesat. Hamm bleift nom 6. Match weiderhin ouni Punkten.

Um 6. Spilldag vun der BGL Ligue hat den RM Hamm déi Ettelbrécker Etzella op Besuch. No enger schwaacher éischter Hallschent goung d'Etzella duerch den Celani a Féierung, déi zweet 45 Minutte ware gréisstendeels richteg flott unzekucken an et huet een direkt eng Reaktioun vum RM Hamm Benfica a Form vum 1:1 duerch den Dialungana gesinn. Um Enn setzt sech awer d'Etzella duerch zwee Goler vum Hemkemeier mat 3:1 duerch.

3 Punkte gouf et dann och um Samschdeg fir Munneref. No engem schwéiere Feeler an der Mëtt vun engem Spiller vu Munneref huet d'Lokalekipp vu Wolz e klassesche Konter ausgespillt an den Ibrahimovic huet dëse mat engem Gol kuerz virun der Paus ofgeschloss. An der zweeter Hallschent konnt d'Ekipp vum Arno Bonvini de Match duerch ee wonnerschéine Gol vum Abdelkadous an dem Morabit mat 2:1 fir sech entscheeden.

Den F91 Diddeleng konnt sech verdéngt mat 3:1 géint Titus Péiteng duerchsetzen a bleift domadder weiderhin un der Tabellespëtzt. An der 16. Minutt ass Diddeleng duerch de Sinani mat 1:0 a Féierung gaangen. Ronn 20 Minutten no der Paus konnt hie säin 2. Gol markéieren. 10 Minutte virun Schluss konnt de Muratovic op 3:0 erhéijen. De Rodrigues konnt nach fir Péiteng op 1:3 verkierzen, mee fir et spannend ze maachen, sollt et allerdéngs net méi duergoen.

Am Trainerduell tëschent dem Jeff Strasser an dem Jeff Saibene konnt sech de Stater Trainer mat 2:0 behaapten. No enger equilibréierter 1. Hallschent mat wéineg Golchancen huet de Racing an den zweete 45 Minutten den Ënnerscheed gemaach a konnt sech duerch Goler vun Dembélé an Tinelli géint d'Jeunesse duerchsetzen.

Zanter 19.30 Auer leeft d'Partie tëschent Hesper an Rouspert.

D'Resultater am Iwwerbléck (Replay an Ticker)

D'Tabell